Авто Новости

Эксперт: действия Норриса на первом круге были гоночным инцидентом

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэли высказался об инциденте между двумя пилотами «Макларена» — Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом — на первом круге Гран-при Сингапура.

«Действия Норриса на первом круге были гоночным инцидентом. Если за подобное давать штраф, то Формула-1 станет стерильной и это уже будут не гонки. Но у «Макларена» есть другая проблема. Пиастри считает, что команда должна относиться к нему честнее, когда он оказывается пострадавшей стороной. И то же самое считает Норрис. В «Макларене» из-за этого пытаются манипулировать событиями, из-за чего они получили разногласия между пилотами, которые считают себя первыми номерами. И команда ничего не может сделать с этим.

«Макларен» не должен был проводить смену позициями в Италии, это стало ошибкой. Именно этими действиями они создали прецедент. Медленный пит-стоп — это ошибка команды. Но вы не можете вот так вознаграждать одну половину боксов, пытаясь исправить допущенную ошибку. Это неизбежно создает ситуацию, в которой гонщики начинают сомневаться во всем, во всех действиях друг друга. И, думаю, то, что мы увидели — ещё не конец», — приводит слова Дэли RacingNews365.

