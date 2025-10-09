Скидки
Штайнер рассказал о проблемах «правил папайи»

Аудио-версия:
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о борьбе пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса за титул.

«У команды либо есть правила борьбы между пилотами, либо их нет. Так называемые «правила папайи» в «Макларене» — никто не знает, что они из себя представляют и существуют ли вообще. Но если начать менять эти правила на ходу, однажды вы получите то, что случилось с командой в Сингапуре. Вы либо даёте своим пилотам свободно бороться, либо если вы боитесь проиграть чемпионат, то кому-то нужно сказать, что делаете ставку на него. И прямо сейчас этот кто-то – Оскар Пиастри, если учитывать положение в личном зачёте, потому что у него больше очков, чем у Норриса. Жаль, однако это так. Я не имею ничего против Норриса. Но Пиастри лучше провёл первые две трети сезона.

«Макларену» просто нужно довести дело до конца и выиграть титул в личном зачёте. Потому что если сейчас они проиграют чемпионат, рады в «Макларене» точно не будут. И вместо одного недовольного гонщика они получат двух. Раз уж в «Макларене» решили влиять на правила борьбы на трассе, то почему они не считают гонку, в которой у Норриса сгорел мотор? Более того, у Ландо и раньше была пара заминок на пит-стопах. И теперь в «Макларене» приняли заниматься подсчётами. Это не гонки, они сами лишают это сражение спортивных элементов, элементов борьбы», — приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.

