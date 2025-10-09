Скидки
Кравиц: Алонсо всегда начеку, обожаю такое

Кравиц: Алонсо всегда начеку, обожаю такое
Журналист Sky Sports, эксперт Тед Кравиц высказался о двукратном чемпионе Формулы-1, пилоте «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Два момента. Во-первых, очки нужны всем. Нельзя сказать, что «Астон Мартин» нуждается в них больше, чем «Феррари». Сейчас «Феррари» нужно набирать баллы в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. Это борьба, в которой сейчас «Феррари» уступает «Мерседесу».

Льюис спокойно отнёсся к тому, что Алонсо вернули место, если учитывать, что Льюиса ограничивали перегревшиеся тормоза. Важный аспект здесь в том, что в своей ругани Алонсо вспомнил, что Льюису сошла с рук быстрая езда под красным флагом. Фернандо всегда начеку, он никогда не оставляет незавершённых дел и стремится двигаться вперёд. Вот почему он Фернандо Алонсо, вот почему он один из лучших, кто когда-либо был в нашем спорте. Я обожаю такое», – приводит слова Кравица Sky Sports.

