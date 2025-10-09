Скидки
Ожье отреагировал на переход Калле Рованпери в кольцевые гонки

Ожье отреагировал на переход Калле Рованпери в кольцевые гонки
Легендарный французский раллист, восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье высказался о решении Калле Рованпери уйти в кольцевые гонки.

«Для кого-то это может стать сюрпризом, но, в конце концов, все должны уважать твоё решение. Желаю тебе всего наилучшего в твоём стремлении к кольцевым гонкам! Мы все станем внимательно следить за тобой, и это будет очень захватывающе! Было приятно бороться с тобой на раллийных спецучастках, и нам ещё предстоит три захватывающих этапа в этом сезоне», – написал Себастьен Ожье в соцсетях.

Калле Рованпере 25 лет. За карьеру финский гонщик 17 раз выигрывал этапы WRC, 26 раз оказывался на подиуме. Является самым молодым чемпионом серии в истории (22 года 1 день).

