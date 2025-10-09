Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Ferrari раскрыли подробности о своём первом электромобиле. Мощность — более 1000 л. с.

В Ferrari раскрыли подробности о своём первом электромобиле. Мощность — более 1000 л. с.
Логотип Ferrari
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Ferrari готовится к выпуску первого в своей истории электромобиля, который получит название Ferrari Elettrica, и раскрыла первые подробности о технической начинке новинки. Отмечается, что электромобиль станет кульминацией опыта, полученного Ferrari с 2009 года, когда в Формуле-1 дебютировала первая машина «Скудерии» с модулем KERS.

Ferrari Elettrica будет оснащена четырьмя электромоторами — по паре на каждой оси. Суммарная отдача передних моторов составит 210 кВт (286 л. с.), причём у водителя будет возможность отключать их и вести автомобиль в режиме заднего привода. Отдача моторов на задней оси составит 620 кВт (843 л. с.).

Платформа Ferrari Elettrica

Платформа Ferrari Elettrica

Фото: Ferrari

Максимальная отдача всей силовой установки в наиболее мощном режиме превысит 1000 л. с. В Ferrari сообщают, что до 100 км/ч электромобиль будет разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость — 310 км/ч. Масса машины составит 2300 кг, и на заднюю часть придётся 53% веса.

Батареи Ferrari Elettrica будут вмонтированы в пол автомобиля, а центр тяжести машины будет на 80 мм ниже, чем у сравнимой модели с двигателем внутреннего сгорания. Также отмечается, что в задней части электромобиля впервые в истории Ferrari будет установлен отдельный подрамник, разработанный для снижения вибраций и шума в салоне.

Подвеска Ferrari Elettrica

Подвеска Ferrari Elettrica

Фото: Ferrari

Также автомобиль получит третье поколение активной подвески, которая впервые использовалась на суперкроссовере Ferrari Purosangue, а в более усовершенствованном виде перекочевала на Ferrari F80. При этом, согласно пресс-релизу Ferrari, Elettrica получит «чрезвычайно короткую» колёсную базу.

Компания сообщает, что автомобиль готов к серийному выпуску и использует более 60 запатентованных технологий. Кроме того, впервые в истории Ferrari шасси и кузов автомобиля будут на 75% выполнены из переработанного алюминия, что позволяет сократить выбросы на 6,7 тонны углекислого газа для каждой выпущенной машины.

Официально автомобиль будет представлен весной 2026 года.

Материалы по теме
Видео
Китайский электрогиперкар стал самым быстрым дорожным автомобилем в мире
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android