В Ferrari раскрыли подробности о своём первом электромобиле. Мощность — более 1000 л. с.

Компания Ferrari готовится к выпуску первого в своей истории электромобиля, который получит название Ferrari Elettrica, и раскрыла первые подробности о технической начинке новинки. Отмечается, что электромобиль станет кульминацией опыта, полученного Ferrari с 2009 года, когда в Формуле-1 дебютировала первая машина «Скудерии» с модулем KERS.

Ferrari Elettrica будет оснащена четырьмя электромоторами — по паре на каждой оси. Суммарная отдача передних моторов составит 210 кВт (286 л. с.), причём у водителя будет возможность отключать их и вести автомобиль в режиме заднего привода. Отдача моторов на задней оси составит 620 кВт (843 л. с.).

Платформа Ferrari Elettrica Фото: Ferrari

Максимальная отдача всей силовой установки в наиболее мощном режиме превысит 1000 л. с. В Ferrari сообщают, что до 100 км/ч электромобиль будет разгоняться за 2,5 секунды, а его максимальная скорость — 310 км/ч. Масса машины составит 2300 кг, и на заднюю часть придётся 53% веса.

Батареи Ferrari Elettrica будут вмонтированы в пол автомобиля, а центр тяжести машины будет на 80 мм ниже, чем у сравнимой модели с двигателем внутреннего сгорания. Также отмечается, что в задней части электромобиля впервые в истории Ferrari будет установлен отдельный подрамник, разработанный для снижения вибраций и шума в салоне.

Подвеска Ferrari Elettrica Фото: Ferrari

Также автомобиль получит третье поколение активной подвески, которая впервые использовалась на суперкроссовере Ferrari Purosangue, а в более усовершенствованном виде перекочевала на Ferrari F80. При этом, согласно пресс-релизу Ferrari, Elettrica получит «чрезвычайно короткую» колёсную базу.

Компания сообщает, что автомобиль готов к серийному выпуску и использует более 60 запатентованных технологий. Кроме того, впервые в истории Ferrari шасси и кузов автомобиля будут на 75% выполнены из переработанного алюминия, что позволяет сократить выбросы на 6,7 тонны углекислого газа для каждой выпущенной машины.

Официально автомобиль будет представлен весной 2026 года.