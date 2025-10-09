Скидки
Элканн выступил с заявлением на фоне неудачного сезона «Феррари»

Глава компании «Феррари» Джон Элканн выступил с заявлением перед командой Формулы-1 в Маранелло.

«Феррари» уникальна в трёх вещах — традициях, технологиях и гонках. Идеальное сочетание этих трёх вещей определяет «Феррари». Гонки, история которых началась на трассе почти 100 лет назад, определяют, кто мы есть. Я как председатель, как мажоритарный акционер и прежде всего как человек, для которого «Феррари» — это страсть всей жизни, обязуюсь гарантировать, что каждое наше решение укрепляет уникальность «Феррари».

Я предан нашим сотрудникам, чей талант и преданность делу — величайшая гарантия нашего будущего. Я предан нашим любимым болельщикам, которые доверяют нам свои мечты. Я предан нашим фанатам, которые жаждут увидеть наши победы в Формуле-1 так же, как мы побеждаем в гонках на выносливость», — приводит слова Джона Элканна Formula Passion.

