Авто Новости

Генеральный директор «Феррари»: нам нужно совершенствоваться в Формуле-1

Генеральный директор «Феррари» Бенедетто Винья выступил с заявлением перед командой Формулы-1 в Маранелло.

«В прошлый раз мы поставили себе цель побеждать в гонках. Мы добились этого с 499P в гонках на выносливость, но в Формуле-1 нам нужно совершенствоваться. Мы должны побеждать, потому что это наш долг перед нашими преданными болельщиками по всему миру»», — приводит слова Виньи Formula Passion.

Напомним, «Феррари» за шесть этапов до конца сезона-2025 Формулы-1 располагается на третьем месте в турнирной таблице Кубка конструкторов, набрав 298 очков. Второе место занимает «Мерседес», на счету которого 325 баллов. Выиграл чемпионат досрочно «Макларен», набравший уже 650 очков.

