Бриаторе: мы снова увидим Хэмилтона в числе лидеров

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о перспективах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Хэмилтон один из лучших гонщиков, но современная Формула-1 слишком сложна. Мы часто видим, как семь машин укладываются в диапазон 0,2 секунды. И только «Макларен» является единственной командой, которая выделяется на фоне остальных.

Однако в следующем году всё поменяется, и мы снова увидим Льюиса Хэмилтона в числе лидеров. Вот увидите, с новыми болидами Хэмилтон снова начнет бороться за победы. Я убежден, что Льюис сможет справиться со всеми своими проблемами», – приводит слова Бриаторе Speed Week.