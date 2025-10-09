Херберт поддержал решение стюардов наказать Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт оценил решение стюардов наказать семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона по итогам Гран-при Сингапура.

«Решение стюардов оштрафовать Льюиса было правильным, потому что он действительно срезал несколько поворотов, даже не пытаясь затормозить. Так что он получил то, что заслужил.

Стюарды приняли верное решение. Фернандо Алонсо сделал всё, чтобы стюарды узнали о его недовольстве. И я думаю, всем в итоге стало довольно очевидно, что Льюис позволил себе некоторые вольности в попытке всё-таки добраться до финиша. Но позволять себе подобное и вольничать всё же не стоит», – приводит слова Херберта Crash.