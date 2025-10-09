«Как гонщик он был ужасен, а как человек — ещё хуже». Мотогонщик раскритиковал коллегу

Испанский мотогонщик Икер Лекуона обрушился с критикой на коллегу Андреа Янноне из-за аварии, произошедшей на этапе Супербайка на трассе «Балатон-Парк» в Венгрии.

«Я вполне доволен своим физическим состоянием, так как в последние недели работал над укреплением запястья. Хочу быть предельно честным по поводу этого эпизода, так как я получил сообщения от Топрака Разгатлиоглу, Джонатана Рея, братьев Лоус и многих других гонщиков. Однако не от Янноне. Как гонщик он был ужасен, а как человек — ещё хуже.

У каждого может быть своё мнение. Вот моё о том, что произошло, и, думаю, оно предельно понятно», — приводит слова Икера Лекуоны AS.