Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Как гонщик он был ужасен, а как человек — ещё хуже». Мотогонщик раскритиковал коллегу

«Как гонщик он был ужасен, а как человек — ещё хуже». Мотогонщик раскритиковал коллегу
Комментарии

Испанский мотогонщик Икер Лекуона обрушился с критикой на коллегу Андреа Янноне из-за аварии, произошедшей на этапе Супербайка на трассе «Балатон-Парк» в Венгрии.

«Я вполне доволен своим физическим состоянием, так как в последние недели работал над укреплением запястья. Хочу быть предельно честным по поводу этого эпизода, так как я получил сообщения от Топрака Разгатлиоглу, Джонатана Рея, братьев Лоус и многих других гонщиков. Однако не от Янноне. Как гонщик он был ужасен, а как человек — ещё хуже.

У каждого может быть своё мнение. Вот моё о том, что произошло, и, думаю, оно предельно понятно», — приводит слова Икера Лекуоны AS.

Материалы по теме
С 2027 года в MotoGP уравняют заводские команды и сателлиты
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android