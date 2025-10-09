В «Пирелли» пообещали изменить составы С6

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола высказался о составах С6, которые оказались в центре внимания на нескольких последних этапах чемпионата мира.

«Если искать позитивные моменты, то можно отметить, что выбор шин в Баку привёл к некоторой неопределённости в квалификации. Кто-то из гонщиков решил использовать шины С6, кто-то — С5. И более мягкие шины работали лучше. Только вот разница в скорости между ними оказалась не такой большой, как обычно бывает между «софтом» и «медиумом» — всего пара десятых на круге.

Мы отлично понимаем, что сейчас разница в скорости между шинами С6 и С5 невелика. Цель на следующий сезон – добиться большей разницы в скорости между этими составами. И в следующем сезоне шины по своей конструкции изменятся в любом случае», — приводит слова Изолы Motorsport.