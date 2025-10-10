Скидки
Зак Браун сказал Палоу, что решение подписать Пиастри, а не его принадлежало Зайдлю

Зак Браун сказал Палоу, что решение подписать Пиастри, а не его принадлежало Зайдлю
Испанский гонщик IndyCar Алекс Палоу раскрыл в ходе судебного заседания причины, по которым он не стал пилотом «Макларена» в Формуле-1.

«Я был очень расстроен, обеспокоен и зол из-за того, что в «Макларене» подписали контракт с другим новичком, а не со мной. Я попросил менеджеров поговорить с Заком и узнать, что происходит. 22 сентября они поговорили с Заком, и Зак сказал им, что им нужен кто-то, кто будет быстр в 2023 году, но это не повлияет на мои шансы попасть в Формулу-1.

В конце 2021 года, как я понял из разговоров с Даниэле Аудетто, а также из электронной переписки с Заком, которую он мне показал, в «Макларене» обратились к нему за информацией о том, буду ли я выступать за них в IndyCar.

Я поручил менеджерам сообщить «Макларену», что меня интересует только участие в гонках Формулы-1. В октябре-ноябре 2021 года Даниэле рассказал мне, что у него состоялся такой разговор с Заком. Единственной целью было попасть в Формулу-1. Мои амбиции были связаны с тем, что это крупнейшая серия гонок с открытыми колёсами в мире.

На тестах Браун сказал мне, что верит в то, что мы сможем добиться успеха и что он обеспечит мне всю необходимую подготовку для попадания в Формулу-1. Тогда я считал, что он искренен.

В октябре 2022 года я пошёл на ужин с Заком в Beaverbrook. Зак сказал мне, что это не его решение – нанять Оскара. Он сказал, что это решение менеджера команды Андреаса Зайдля. Зак сказал мне, что результаты Пиастри будут оцениваться на основе моих результатов в 2024 году. Зак заявил, что, с его точки зрения, Оскар не повлиял на мои шансы получить место в Формуле-1.Однако я знал, что всё изменилось. С этого момента я стал более склонен продолжать сотрудничество с «Ганасси» в будущем», — приводит слова Палоу Motor Sport Magazine.

Зак Браун поругался с адвокатом Алекса Палоу во время судебного заседания
