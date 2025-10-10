Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Палоу: в «Ред Булл» потеряли ко мне интерес после разговора Марко с Заком Брауном

Палоу: в «Ред Булл» потеряли ко мне интерес после разговора Марко с Заком Брауном
Комментарии

Испанский гонщик IndyCar Алекс Палоу рассказал, как в «Ред Булл» потеряли интерес к его кандидатуре после общения с генеральным директором «Макларена» Заком Брауном.

«В СМИ ходили слухи о том, что «Альфа Таури» ищет пилота Формулы-1, и моё имя было среди них. В июне 2023 года я связался с Хельмутом Марко и поговорил с ним по телефону. Хельмут был заинтересован в том, чтобы я выступал за них и спросил об суловиях моего свобождения от обязательств с «Маклареном».

Зак напрямую позвонил Хельмуту, и, по-видимому, Хельмут сказал Заку, что он ему больше не интересен. Я не знаю, что произошло в этом разговоре, но это точно не помогло, потому что Хельмут вдруг потерял всякий интерес», — приводит слова Палоу Motor Sport Magazine.

Материалы по теме
Зак Браун сказал Палоу, что решение подписать Пиастри, а не его принадлежало Зайдлю
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android