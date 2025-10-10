Палоу: в «Ред Булл» потеряли ко мне интерес после разговора Марко с Заком Брауном

Испанский гонщик IndyCar Алекс Палоу рассказал, как в «Ред Булл» потеряли интерес к его кандидатуре после общения с генеральным директором «Макларена» Заком Брауном.

«В СМИ ходили слухи о том, что «Альфа Таури» ищет пилота Формулы-1, и моё имя было среди них. В июне 2023 года я связался с Хельмутом Марко и поговорил с ним по телефону. Хельмут был заинтересован в том, чтобы я выступал за них и спросил об суловиях моего свобождения от обязательств с «Маклареном».

Зак напрямую позвонил Хельмуту, и, по-видимому, Хельмут сказал Заку, что он ему больше не интересен. Я не знаю, что произошло в этом разговоре, но это точно не помогло, потому что Хельмут вдруг потерял всякий интерес», — приводит слова Палоу Motor Sport Magazine.