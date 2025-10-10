Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Racingnews365 оценил вероятность перехода Кристиана Хорнера в «Феррари»

Racingnews365 оценил вероятность перехода Кристиана Хорнера в «Феррари»
Комментарии

Известное издание Racingnews365 поделилось мнением о будущем бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, отметив, что вариант с «Феррари» кажется маловероятным.

«Маловероятно, что «Феррари» станет вариантом для Хорнера, учитывая, что ему придётся переехать в Италию, а его семье, возможно, – в Маранело», — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее портал F1 Insider сообщал, что Хорнер может продолжить свою карьеру в «Феррари».

Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».

Материалы по теме
«Феррари» заинтересована в контракте с Хорнером — инсайдер

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android