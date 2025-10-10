Racingnews365 оценил вероятность перехода Кристиана Хорнера в «Феррари»

Известное издание Racingnews365 поделилось мнением о будущем бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, отметив, что вариант с «Феррари» кажется маловероятным.
«Маловероятно, что «Феррари» станет вариантом для Хорнера, учитывая, что ему придётся переехать в Италию, а его семье, возможно, – в Маранело», — говорится в сообщении издания.
Напомним, ранее портал F1 Insider сообщал, что Хорнер может продолжить свою карьеру в «Феррари».
Об уходе Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» стало известно 9 июля. Новым главой австрийского гоночного коллектива стал Лоран Мекис, который ранее руководил «Рейсинг Буллз».