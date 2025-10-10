Пьер Гасли: есть немало вещей, которые нам нужно обсудить с «Альпин»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о сложностях команды в нынешнем сезоне Формулы-1. Гасли сейчас занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, а «Альпин» занимает последнюю позицию в Кубке конструкторов.

«Как удаётся оставаться сосредоточенным, не сражаясь за победы? Ты всё равно пытаешься оказать давление на парня впереди, всё ещё пытаешься вынудить его совершить ошибку. В конечном счёте этим сейчас и занимаешься. Но есть немало вещей, которые нам нужно обсудить с командой. Думаю, мы просто слишком медлительны, и это причиняет боль по субботам и воскресеньям», — приводит слова Гасли GPblog.

