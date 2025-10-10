Баттон: «Феррари» не стоит менять руководителя при неудачах в новом сезоне

Чемпион Ф-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что «Феррари» не следует увольнять руководителя команды Фредерика Вассёра в случае неудачного старта сезона-2026.

«Нельзя бояться провала. Но именно с этим сталкиваются в «Феррари». Думаю, там все чувствуют, что их запросто могут выкинуть за дверь – а это неприятное ощущение. Команде нужна стабильность. Она придаёт всем уверенности, включая пилотов. Поэтому надеюсь, что в следующем году ничего такого не произойдёт. Хочется, чтобы они провели весь сезон вместе, ведь многое изменится не только в первой гонке, но и в последней. Очень многое поменяется по ходу года. Это отличная команда. Мне кажется, у них хорошее руководство. Да и разве может быть более сильный состав пилотов, не так ли?» — приводит слова Баттона RacingNews365.