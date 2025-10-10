Названа позиция Фернандо Алонсо относительно следующего карьерного шага — Grada3

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не будет торопиться с принятием решения относительно следующего карьерного шага. Об этом информирует Grada3 со ссылкой на источник в британской команде. Ранее некоторые инсайдеры отмечали, что решение Алонсо может назвать в мае.

«Он будет работать каждый день и не станет торопиться [в принятии решения]», — сказал источник.

В настоящий момент Алонсо занимает 11-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 34 очка. Лидером чемпионата является австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий «Макларен» (336).

Ранее Алонсо объяснил, почему ему нравится выступать в других сериях.

