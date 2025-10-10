Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа позиция Фернандо Алонсо относительно следующего карьерного шага — Grada3

Названа позиция Фернандо Алонсо относительно следующего карьерного шага — Grada3
Комментарии

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не будет торопиться с принятием решения относительно следующего карьерного шага. Об этом информирует Grada3 со ссылкой на источник в британской команде. Ранее некоторые инсайдеры отмечали, что решение Алонсо может назвать в мае.

«Он будет работать каждый день и не станет торопиться [в принятии решения]», — сказал источник.

В настоящий момент Алонсо занимает 11-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 34 очка. Лидером чемпионата является австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий «Макларен» (336).
Ранее Алонсо объяснил, почему ему нравится выступать в других сериях.

Материалы по теме
Алонсо: автоспорт за пределами Формулы-1 чище и увлекательней

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android