Кандидат в президенты ФИА Виллар выразила сомнения в легитимности выборов

Кандидат в президенты Международной автомобильной федерации (ФИА) Лаура Виллар заявила о возможных нарушениях устава организации в ходе подготовки к выборам, которые пройдут 12 декабря.

«Сейчас между моей юридической командой и администрацией ФИА ведутся официальные переговоры, поскольку текущая избирательная процедура вызывает обоснованные опасения насчёт её соответствия уставу федерации. Независимые юридические заключения, полученные моей командой, также подтверждают, что ряд недавних процессуальных изменений не соответствует уставу и требует исправления», — приводит слова Виллар The Race.

