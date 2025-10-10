Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кандидат в президенты ФИА Виллар выразила сомнения в легитимности выборов

Кандидат в президенты ФИА Виллар выразила сомнения в легитимности выборов
Комментарии

Кандидат в президенты Международной автомобильной федерации (ФИА) Лаура Виллар заявила о возможных нарушениях устава организации в ходе подготовки к выборам, которые пройдут 12 декабря.

«Сейчас между моей юридической командой и администрацией ФИА ведутся официальные переговоры, поскольку текущая избирательная процедура вызывает обоснованные опасения насчёт её соответствия уставу федерации. Независимые юридические заключения, полученные моей командой, также подтверждают, что ряд недавних процессуальных изменений не соответствует уставу и требует исправления», — приводит слова Виллар The Race.

Материалы по теме
Конкуренты бен Сулайема не смогут зарегистрироваться на выборы президента ФИА — The Race

Охранник тщательно досмотрел Леклера на входе в паддок

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android