Р. Шумахер оценил актуальную ситуацию между Расселлом и «Мерседесом» по вопросу контракта

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о переговорах между «Мерседесом» и пилотом команды Джорджем Расселлом по вопросу нового контракта.

«В паддоке ощущалось некоторое беспокойство. «Мерседес» был удивлён победой Расселла на городской трассе. Помню, Тото Вольф внезапно отменил наше интервью после квалификации. Почти уверен, что причина была в переговорах: в воскресенье он признался нам, что оба пилота остаются в команде. Так что, видимо, в субботу они ещё обсуждали детали, потому что Расселл выглядел не в лучшем настроении. Думаю, в тот день они достигли соглашения, иначе Тото не вышел бы к камерам», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

