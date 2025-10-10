Экс-пилот Ф-1 призвал «Феррари» рассмотреть кандидатуру Хорнера

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что «Феррари» следует обратить внимание на бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, чтобы укрепить лидерство команды.

«Главная цель «Феррари» — Хорнер. Пилоты не проблема, машине не хватает скорости. Команде пока не удалось привлечь людей, способных создать конкурентоспособный болид. Когда Ньюи оказывался в условиях свободы и поддержки, из его таланта извлекали максимум. Именно этого «Феррари» пока не удалось достичь. Руководство должно привлечь правильных специалистов и дать им свободу действовать. Недавно Вассёр подписал новый контракт, но, если следующий сезон начнётся с плохих результатов, нужно будет принимать меры», — приводит слова Херберта FormulaPassion.it.