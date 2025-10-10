Цена акций Ferrari упала на рекордные 16%. Капитализация сократилась на миллиарды евро

Стоимость европейских акций компании Ferrari в четверг, 9 октября, упала более чем на 16%, продемонстрировав рекордное падение со времени выхода на биржу в 2016 году. В результате этого капитализация Ferrari сократилась на € 13,5 млрд. Позднее стоимость акций немного выросла, тем не менее к закрытию торгов падение составило 15,4%.

Причиной к такому резкому снижению стал опубликованный финансовый прогноз, согласно которому компания рассчитывает к 2030 году получить прибыль в размере € 3,6 млрд. Также в прогнозе говорится, что темпы роста прибыли Ferrari будут ниже ожидаемых, что и спровоцировало падение стоимости акций.

Издание Bloomberg отмечает, что ранее в течение года стоимость ценных бумаг Ferrari выросла на 2%, таким образом на фоне падения в четверг падение за год составило порядка 12%.

Отметим, что в тот же день Ferrari раскрыла первые подробности о своём первом электромобиле.