Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цена акций Ferrari упала на рекордные 16%. Капитализация сократилась на миллиарды евро

Цена акций Ferrari упала на рекордные 16%. Капитализация сократилась на миллиарды евро
Логотип Ferrari
Аудио-версия:
Комментарии

Стоимость европейских акций компании Ferrari в четверг, 9 октября, упала более чем на 16%, продемонстрировав рекордное падение со времени выхода на биржу в 2016 году. В результате этого капитализация Ferrari сократилась на € 13,5 млрд. Позднее стоимость акций немного выросла, тем не менее к закрытию торгов падение составило 15,4%.

Причиной к такому резкому снижению стал опубликованный финансовый прогноз, согласно которому компания рассчитывает к 2030 году получить прибыль в размере € 3,6 млрд. Также в прогнозе говорится, что темпы роста прибыли Ferrari будут ниже ожидаемых, что и спровоцировало падение стоимости акций.

Издание Bloomberg отмечает, что ранее в течение года стоимость ценных бумаг Ferrari выросла на 2%, таким образом на фоне падения в четверг падение за год составило порядка 12%.

Отметим, что в тот же день Ferrari раскрыла первые подробности о своём первом электромобиле.

Материалы по теме
Президент Ferrari выплатит € 183 млн и отправится на общественные работы
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android