Норрис и Пиастри выступили с обращением перед сотрудниками «Макларена»

Команда Формулы-1 «Макларена» отметила вторую подряд победу в Кубке конструкторов. Перед сотрудниками гоночного коллектива выступили Зак Браун и Андреа Стелла, а также пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

В мероприятии приняли участие представители всех подразделений команды, включая 28 сотрудников, работавших в сезоне-1991, когда «Макларен» также выигрывал два Кубка конструкторов подряд.

«Я испытываю невероятные эмоции от того, что мы вновь добились такого результата. Стать обладателями Кубка конструкторов второй год подряд так же здорово, как и в первый раз. Команда предоставила нам невероятную, доминирующую машину, которую было приятно пилотировать каждый уикенд. Сегодняшнее празднование вместе со всеми вызывает у меня улыбку, и этот момент я запомню его навсегда. С нетерпением жду оставшейся части сезона и шести заключительных гонок — сделаю всё, чтобы завоевать ещё больше побед и трофеев для команды», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Пиастри также отметил важность успеха «Макларена»:

«То, чего мы добились за последние сезоны, впечатляет. Мы проделали огромный путь, и осознавать, что стали частью одного из самых доминирующих сезонов в истории Формулы-1, — нечто особенное. Я благодарен каждому сотруднику «Макларена» и рад разделить этот момент со всеми в Уокинге.

Для меня честь бороться в первых рядах в Формуле-1 уже на раннем этапе карьеры — и всё это стало возможным благодаря усилиям каждого в команде. Впереди ещё четверть сезона, и я с нетерпением жду оставшихся шести гонок».



«Макларен» разбил командный кубок после Гран-при Великобритании: