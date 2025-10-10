Бинотто: в «Ауди» я все еще учусь, узнаю культуру и людей

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди», бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о работе в немецкой команде и сравнил её с «Феррари».

«Здесь все основано не просто на страсти. Есть план, который нужно реализовать. Наша цель – выиграть чемпионат к 2030 году. Мы знаем, что это долгий путь. Нужно предпринимать определенные шаги, при этом важно прогрессировать каждый год. Между «Ауди» и «Феррари» большая разница. Это как день и ночь. Дело в людях, в культурах разных стран, в организации компаний. Я провел в «Феррари» почти 30 лет, я знал практически каждого сотрудника. В «Ауди» я все еще учусь, узнаю культуру и людей – и это приносит мне удовольствие», – приводит слова Бинотто jp.motorsport.