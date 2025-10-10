Скидки
Ральф Шумахер: Расселл был задет, когда «Мерседес» публично заигрывал с Ферстаппеном

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о ситуации внутри «Мерседеса», затронув отношения пилота Джорджа Расселла с руководителем команды Тото Вольфом.

«Ходят слухи, что Расселл больше не хочет, чтобы Тото участвовал в его делах. Как пилот он, полагаю, был немного задет, когда «Мерседес» публично заигрывал с Максом Ферстаппеном, отодвинув его на второй план. Складывалось такое ощущение. Так что, на мой взгляд, напряжение действительно присутствовало», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

Ранее Шумахер оценил актуальную ситуацию между Расселлом и «Мерседесом» по вопросу контракта.

