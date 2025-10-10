Алонсо считает, что «Астон Мартин» сможет заработать очки ещё в нескольких гонках сезона

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что команда рассчитывает набрать очки ещё в двух-трёх оставшихся гонках чемпионата. Испанец отметил, что в Сингапуре у него была возможность финишировать в очках, но в дальнейшем темп машины снизился.

«Думаю, нам удастся заработать очки ещё в нескольких гонках. Этот этап был одним из тех, где мы надеялись это сделать. Возможно, получится в двух или трёх следующих. Мы понимаем, что есть уикенды, где набрать очки невозможно, поэтому важно научиться лучше работать на трассе. Даже в этот уикенд мы начали очень сильно, но затем немного потеряли в скорости. Это то, над чем нужно продолжать работать в следующем году», — приводит слова Алонсо GPBlog.