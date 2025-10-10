Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Повёл себя как дурак». Монтойя – об инциденте между Норрисом и Пиастри в Сингапуре

«Повёл себя как дурак». Монтойя – об инциденте между Норрисом и Пиастри в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об инциденте между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на недавнем Гран-при Сингапура. Пиастри квалифицировался третьим, опередив напарника на две позиции. Однако на старте Норрис сумел пройти австралийца, зацепив при этом заднюю часть болида Макса Ферстаппена, из-за чего Пиастри оказался широко на выезде из поворота.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Можно заметить, что Ландо начинает брать всё под контроль. Он стал более заметен, делает то, что должен. Оскар оставил слишком много пространства для атаки. Ландо видел, что Оскар не ускоряется, и в тот момент, когда Ландо нажал на газ, Оскар только начинал это делать. Оскар повёл себя как дурак — он бросился как безумный по внешней траектории, чтобы Ландо не прошёл его, а Ландо бросился внутрь. Это первый поворот гонки — чего они ожидали?» — сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

Материалы по теме
Норрис и Пиастри выступили с обращением перед сотрудниками «Макларена»

Пилоты и босс «Макларена» выпили шампанское из ботинка:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android