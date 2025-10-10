«Повёл себя как дурак». Монтойя – об инциденте между Норрисом и Пиастри в Сингапуре

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался об инциденте между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на недавнем Гран-при Сингапура. Пиастри квалифицировался третьим, опередив напарника на две позиции. Однако на старте Норрис сумел пройти австралийца, зацепив при этом заднюю часть болида Макса Ферстаппена, из-за чего Пиастри оказался широко на выезде из поворота.

«Можно заметить, что Ландо начинает брать всё под контроль. Он стал более заметен, делает то, что должен. Оскар оставил слишком много пространства для атаки. Ландо видел, что Оскар не ускоряется, и в тот момент, когда Ландо нажал на газ, Оскар только начинал это делать. Оскар повёл себя как дурак — он бросился как безумный по внешней траектории, чтобы Ландо не прошёл его, а Ландо бросился внутрь. Это первый поворот гонки — чего они ожидали?» — сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

