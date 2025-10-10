Монтойя — об инциденте между Норрисом и Пиастри в Сингапуре: Ландо перешёл черту

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя дал комментарий относительно инцидента между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на недавнем Гран-при Сингапура. Австралиец квалифицировался третьим, опередив напарника на две позиции. Однако на старте Норрис сумел пройти Оскара, зацепив при этом заднюю часть болида Макса Ферстаппена («Ред Булл»), из-за чего Пиастри оказался широко на выезде из поворота.

«Ландо не сделал ничего плохого. Но с учётом того, как пилоты «Макларена» борются между собой, он всё же перешёл черту», — сказал Монтойя на канале AS Colombia в YouTube.

Ранее сообщалось, что после инцидента Пиастри потребовал от команды вернуть позицию, однако в «Макларене» после рассмотрения инцидента отказались это сделать.

