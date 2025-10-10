Хаджар: Хэмилтон никогда не выигрывал титулы в грязной борьбе

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о семикратном чемпионе мира пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Хэмилтон никогда не выигрывал титулы в грязной борьбе, он всегда сражался честно. Он очень честный человек. Является ли Хэмилтон примером для подражания? В Формуле-1 точно да. Он и Айртон Сенна. Если кто-то и заслужил своё место на стартовой решётке, выложившись по полной, то это Хэмилтон. Все знают о его вдохновляющей истории. Более того, он отличный человек.

Конечно, у нас есть разница в возрасте, он на 20 лет старше меня, и я не могу говорить ему: «Эй, дружище». Конечно, есть барьер. Но для него здорово, что есть молодой пилот, фанат, который хочет провести с ним время. Влияет ли это на борьбу? Нет, тем более на трассе. Ничего подобного. Если мы окажемся рядом на трассе, то я буду сражаться жёстко, из уважения», — приводит слова Хаджара Motorsport.