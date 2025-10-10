Монтойя назвал пилота, способного достичь уровня Макса Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл может достичь уровня четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Не знаю, о чём думает Тото Вольф. Джордж показывает, что им не нужен Ферстаппен, потому что у них уже есть Расселл, который в будущем может стать так же хорош, как и Макс. Единственное, что это демонстрирует, — это то, что им нужно гарантировать будущее Расселла. Своим поведением он вынуждает «Мерседес» сказать: «Эй, нам придётся дать ему всё, что он захочет».

В этом году он выиграл две гонки на машине, которая теоретически не имела никаких шансов на победу», — сказал Монтойя в эфире подкаста AS Colombia.