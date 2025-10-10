Скидки
Фанаты подарили Хэмилтону портрет умершего Роско из Lego. Фото

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что фанаты подарили ему портрет его умершего бульдога Роско, сделанный из Lego.

«Этот портрет Роско из Lego меня очень тронул. Количество деталей в нем невероятно, и я не представляю, сколько времени это заняло. Спасибо Карен и Илоне за то, что сделали это и прислали мне.

Я также хочу поблагодарить всех вас за вашу любовь с тех пор, как умер Роско. Это всё ещё очень больно, и эта боль будет вечной, но вся поддержка очень помогает мне пережить это. Не могу отблагодарить вас всех. Многие из вас тоже потеряли питомца, поэтому я знаю, где бы ни был Роско, у него куча друзей. Он окружён любовью и хорошим настроением, как и при жизни», — написал Льюис Хэмилтон в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Льюиса Хэмилтона

