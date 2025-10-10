Скидки
Хаджар: Росберг выиграл у Хэмилтона не за счёт таланта

Хаджар: Росберг выиграл у Хэмилтона не за счёт таланта
Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о противостоянии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и его напарника Нико Росберга в 2016 году. Напомним, в том сезоне Росберг опередил Хэмилтона и стал чемпионом мира.

«Вот так ему пришлось бороться с Льюисом. Он выиграл точно не за счёт таланта.

Я не хотел показаться грубым. Просто для меня Росберг не был столь же талантливым, и он это знает. У него нет такой же одарённости, как у Льюиса. Однако он сражался очень упорно. Благодаря своему менталитету он выжимал максимум из парней вокруг и из болида. Я слышал о Нико много хорошего. Он впечатлял в GP2, работал над настройками. Он умный парень, и я хотел бы быть способен на подобное», — приводит слова Хаджара The Telegraph.

