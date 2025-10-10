Скидки
Мужчине, проникшему в паддок Гран-при Сингапура, грозит до трёх месяцев тюрьмы

Молодому человеку, проникшему в паддок Гран-при Сингапура без билета, грозит до трёх месяцев тюрьмы. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Как сообщает источник, 22-летний швед проник на территорию повышенной безопасности на гоночной трассе «Марина Бей» без должной аккредитации.

Сообщается, что он проник на территорию паддоке в субботу, а затем получил доступ в VIP-зону Paddock Club. Вечером ему удалось попасть на пит-лейн, где его наконец остановила служба безопасности.

Судебное разбирательство против этого человека началось в понедельник, 6 октября, на следующий день после гонки. Ему предъявлены обвинения по трём пунктам в незаконном проникновении на охраняемую территорию.

Молодой человек был освобождён под залог, однако он должен снова явиться в суд 3 ноября на слушание, на котором ему может быть назначено наказание в виде тюремного заключения. Кроме того, ему грозит штраф в размере $ 1160.

