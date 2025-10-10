Скидки
Эксперт: времена Хэмилтона прошли и больше не вернутся

Эксперт: времена Хэмилтона прошли и больше не вернутся
Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэли высказался о ситуации в «Феррари» вокруг семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Феррари» в наихудшем положении среди всех команд пелотона. Не думаю, что в команде предприняли верные шаги для исправления ситуации. Хэмилтон – одна из величайших историй успеха в истории Формулы-1. Он в одиночку привёл чемпионат туда, где он никогда не был, — в мир моды, например. Он обладал величием чемпиона, какого я, честно говоря, не припомню ни у кого другого.

Но эти времена прошли. И они больше не вернутся. В жизни каждого спортсмена наступает момент, когда инстинкты и реакция уже не те, что 15 лет назад. Эти времена прошли и для «Феррари». Стоит признать, что приглашение Хэмилтона — маркетинговое решение, а не гоночное», — приводит слова Дэли RacingNews365.

