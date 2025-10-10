Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мочился кровью». Окон рассказал о самой серьёзной аварии в карьере

«Мочился кровью». Окон рассказал о самой серьёзной аварии в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился воспоминаниями о самой серьёзной аварии, в которую он попадал в карьере.

«У меня бывали серьёзные аварии. К счастью, эти аварии никогда не были слишком серьёзными, хотя в некоторых случаях перегрузка превышала 40G и я едва ли не терял сознание. Иногда у меня становилось нечётко в глазах, или голова болела по три-четыре дня.

Однажды я испытал перегрузку в 42G. Для тех, кто хочет увидеть это столкновение, оно не такое уж впечатляющее, но я врезался в бетонную стену. Это было в Майами, в третьей тренировке, в 2022 году. Я вылетел и врезался в стену. Ударил оба колена и едва мог ходить.

Помню, на следующее утро я был в душе и потерял сознание. Я потерял равновесие и упал, мне было совсем плохо. Мне удалось, стартовав последним, финишировать восьмым в той гонке. Я мочился кровью, это было ужасно», — приводит слова Окона Motorsport.

Материалы по теме
Шок-переход: самый молодой чемпион мира по ралли уходит ради мечты о Формуле-1
Шок-переход: самый молодой чемпион мира по ралли уходит ради мечты о Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android