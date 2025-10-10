«Мочился кровью». Окон рассказал о самой серьёзной аварии в карьере

Пилот «Хааса» Эстебан Окон поделился воспоминаниями о самой серьёзной аварии, в которую он попадал в карьере.

«У меня бывали серьёзные аварии. К счастью, эти аварии никогда не были слишком серьёзными, хотя в некоторых случаях перегрузка превышала 40G и я едва ли не терял сознание. Иногда у меня становилось нечётко в глазах, или голова болела по три-четыре дня.

Однажды я испытал перегрузку в 42G. Для тех, кто хочет увидеть это столкновение, оно не такое уж впечатляющее, но я врезался в бетонную стену. Это было в Майами, в третьей тренировке, в 2022 году. Я вылетел и врезался в стену. Ударил оба колена и едва мог ходить.

Помню, на следующее утро я был в душе и потерял сознание. Я потерял равновесие и упал, мне было совсем плохо. Мне удалось, стартовав последним, финишировать восьмым в той гонке. Я мочился кровью, это было ужасно», — приводит слова Окона Motorsport.