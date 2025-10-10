Йос Ферстаппен заявил, что не стал бы выполнять роль штурмана в экипаже с Максом

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, высказался о работе штурмана в ралли, высоко оценив её.

«Когда я просыпаюсь, то каждый день молюсь Деве Марии. Гонщик берёт на себя риски, но штурман должен обладать огромной смелостью. Лично я не хотел бы сидеть рядом с кем-либо в роли штурмана, даже с Максом», – приводит слова Йоса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, ранее Ферстаппен-старший досрочно стал чемпионом Бельгии по ралли по итогам Ралли Восточной Бельгии.

Примечательно, что сын Йоса — четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен — в этот же день одержал свою победу в дебютной гонке на «Нордшляйфе» за рулём «Феррари» класса GT3.