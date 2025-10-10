Дорнбос оценил шансы Ферстаппена на титул в 2025 году

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос оценил титульные перспективы четырёхкратного и действующего чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Вы можете себе представить, что Макс выиграет титул на последнем круге? Это возможно. Он отнял 65 очков у ребят из «Макларена» после летнего перерыва. Так что это действительно возможно при сильных уикендах Ферстаппена и слабых выступлениях «Макларена». «Ред Булл» по-прежнему является командой одной машины, но…

Впереди три этапа со спринтами. Это дополнительные очки. Кроме того, в эти уикенды у команд меньше времени на настройку машин. «Макларен» доминировал в начале и середине сезона, а сейчас – не особо. Ему тоже требуется время на трассе, чтобы настроить машину. И это плюс для Макса, его точно устраивает всего час практики», — приводит слова Дорнбоса GPBlog.