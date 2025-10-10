Эксперт заявил, что проблема «Феррари» заключается в высоком уровне обоих гонщиков

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэли высказался о причинах проблем «Феррари» в 2025 году.

«По моему мнению, в каждой команде, выступающей на самом высоком уровне, есть два гонщика с противоположными типами навыков. Когда они находятся в машине, она едет так быстро, как только может.

И если у вас есть пилот, который очень чувствителен к изменениям, который может это прочитать и сообщить об этом, дать обратную связь, инженеры полагаются на него, и тогда он может помочь разработать быструю машину. Один буквально подталкивает другого. Но у «Феррари» сейчас есть два парня с мгновенной реакцией.

Я не верю, что кто-либо из гонщиков «Феррари» даёт инженерам указания построить более быструю машину, и в следующем году ситуация не изменится. Учитывая, что эти двое невероятно быстры и обладают мгновенной реакцией, я не верю, что они когда-либо дадут достаточное количество обратной связи, чтобы разработать и построить достаточно быструю машину», — приводит слова Дэли RacingNews365.