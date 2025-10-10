Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берни Экклстоун назвал фаворита титульной гонки в 2025 году

Берни Экклстоун назвал фаворита титульной гонки в 2025 году
Комментарии

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о титульной гонке 2025 года.

«Пиастри знает, как добиваться результата. Когда он допускает ошибки, он осознаёт их и не начинает обвинять других. Он не оправдывается. Он делает всё возможное, чтобы их не повторять. И не допускает одну и ту же ошибку дважды. Сейчас Пиастри — лучший пилот после Макса Ферстаппена», — приводит слова Берни Экклстоуна Sport.de.

На данный момент в чемпионате лидирует Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.

Материалы по теме
Журналистка рассказала, как Экклстоун заблокировал публикацию фото с её задранной юбкой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android