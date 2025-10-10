Берни Экклстоун назвал фаворита титульной гонки в 2025 году

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о титульной гонке 2025 года.

«Пиастри знает, как добиваться результата. Когда он допускает ошибки, он осознаёт их и не начинает обвинять других. Он не оправдывается. Он делает всё возможное, чтобы их не повторять. И не допускает одну и ту же ошибку дважды. Сейчас Пиастри — лучший пилот после Макса Ферстаппена», — приводит слова Берни Экклстоуна Sport.de.

На данный момент в чемпионате лидирует Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.