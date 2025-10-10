Скидки
«Льюис поступил правильно». Эксперт — о решении Хэмилтона финишировать без тормозов

«Льюис поступил правильно». Эксперт — о решении Хэмилтона финишировать без тормозов
Комментарии

Гонщик Формулы-Е Сэм Бёрд высказался о решении семикратного чемпиона мира пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона закончить гонку Гран-при Сингапура, несмотря на проблемы с тормозами.

«Вот в чём вопрос — стоит ли продолжать гонку, если тормозов нет? Считается ли это опасным? Правильно ли поступил Льюис?

Я бы точно продолжил, если бы до финиша оставался один круг. Я бы продолжил ехать, пересёк финишную линию, а затем оставил решение на волю стюардов. Считаю, Льюис поступил правильно, но я прекрасно понимаю, почему Алонсо взбесился», — приводит слова Бёрда GPBlog.

Напомним, Алонсо раскритиковал гонщика «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона за многократные срезки трассы в гонке Гран-при Сингапура.

