Стролл — о критике: пытаюсь жить в своём мире, а не в мире в целом

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о восприятии критики в свой адрес.

«Я воспринимаю критику как шум. Если я на него покупаюсь, это меня беспокоит, конечно. Мне повезло, что вокруг есть хорошие люди, которых я люблю, которым полностью доверяю, и я в первую очередь обращаю внимание на их мнение. Я пытаюсь жить в своём мире, а не в мире в целом. Критика будет всегда. Люди достаточно поверхностны. Если ты провёл пару хороших гонок, то ты отличный гонщик, пару плохих – ты отстой. Это никогда не изменится.

Нужно ценить мнение важных для тебя людей, про которых ты понимаешь, что их мнение имеет значение. Не принимай критику от людей, от которых не примешь совета», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.