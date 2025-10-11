«Меня обманули». Репортёр Sky Sports — о взаимоотношениях с Симмондсом

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал о своих взаимоотношениях с Пэтом Симмондсом, когда тот работал экспертом на британском телеканале.

«Я поверил Симмондсу, когда он заявлял о своей невиновности. Он регулярно общался со мной на пит-лейне, и я ему доверял. Поэтому, когда правда всплыла наружу, у меня возникло острое чувство, что меня обманули… Я даже не уверен, что Симмондс счёл бы то, что он организовал, таким ужасным преступлением. Пике не рисковал жизнью в аварии на малой скорости, и вряд ли кто-то из маршалов или зрителей пострадал бы.

Возможно, он просто воспринял это как свою собственную игру. Возможно, он поддался давлению в «Рено» и надеялся, что преступление обойдётся без жертв. Но не обошлось без жертв. В итоге жертвами стали два бразильских гонщика. Он провёл год в нашей команде на Sky Sports в качестве эксперта-аналитика. И да, между нами возникли некоторые неловкие отношения», — написал Тед Кравиц в своей книге.