Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Меня обманули». Репортёр Sky Sports — о взаимоотношениях с Симмондсом

«Меня обманули». Репортёр Sky Sports — о взаимоотношениях с Симмондсом
Аудио-версия:
Комментарии

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц рассказал о своих взаимоотношениях с Пэтом Симмондсом, когда тот работал экспертом на британском телеканале.

«Я поверил Симмондсу, когда он заявлял о своей невиновности. Он регулярно общался со мной на пит-лейне, и я ему доверял. Поэтому, когда правда всплыла наружу, у меня возникло острое чувство, что меня обманули… Я даже не уверен, что Симмондс счёл бы то, что он организовал, таким ужасным преступлением. Пике не рисковал жизнью в аварии на малой скорости, и вряд ли кто-то из маршалов или зрителей пострадал бы.

Возможно, он просто воспринял это как свою собственную игру. Возможно, он поддался давлению в «Рено» и надеялся, что преступление обойдётся без жертв. Но не обошлось без жертв. В итоге жертвами стали два бразильских гонщика. Он провёл год в нашей команде на Sky Sports в качестве эксперта-аналитика. И да, между нами возникли некоторые неловкие отношения», — написал Тед Кравиц в своей книге.

Материалы по теме
«Мы зачерпнули много из «Крашгейта». Питт — о создании фильма «Формула-1»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android