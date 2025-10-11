Скидки
Доменикали: новым болельщикам нет разницы, ехать в Монако или Лас-Вегас

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о том, какое влияние имеет историческая ценность на сохранение места в календаре для Гран-при.

«Очевидно, что если у этапа есть историческая ценность, то это плюс для трассы, но этого недостаточно для места в календаре. История должна поддерживаться структурой, которая смотрит в будущее. Это означает инвестиции в улучшение инфраструктуры, потому что билеты стоят недёшево, чтобы предоставлять услуги болельщикам на всех уровнях.

Для новых болельщиков разницы между поездкой в Монако и Лас-Вегас фактически нет. Поэтому для нас история автодрома не является основополагающим элементом. Конечно, такие трассы передают историю, и это важно для тех, кто, как и я, следит за Формулой-1 с детства, но не для новых болельщиков», — приводит слова Доменикали Motorsport Week.

