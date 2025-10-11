«Людей не обманешь». Алексей Попов — о фаворитизме в сторону Норриса в «Макларене»

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о фаворитизме в команде Формулы-1 «Макларен».

«Я сделал опрос. «Вы считаете: А) команда подыгрывает Оскару; Б) подыгрывает Ландо; В) нейтральна. Стандартный наш опрос, 35 тыс. проголосовало, 34,8 тыс. если быть точным. 38% считают, что команда совершенно нейтральна, оставшиеся 62% считают, что команда подыгрывает. И вот из этих 62% — 5% (!) считают, что подыгрывают Оскару, и 57% — Ландо. Это более чем 10-кратное превосходство.

Поэтому можно что угодно и как угодно рассказывать, и я в том числе говорил: «Да нет, в Монце они потому-то так сделали, что потому-то. И действительно его позвали, потому что Леклер сзади, а вот если бы не позвали...» Но людей не обманешь — 11,5-кратное преимущество тех, кто считает, что там фаворитизм в пользу Ландо. Опять же говорят, что это британское, но у них американец руководитель [Зак Браун] и итальянец [Андреа Стелла] непосредственный руководитель. Там нет даже этого принципа «потому что ты англичанин.

Команда вся теперь принадлежит 100% арабам… Зак — просто наёмный работник с гигантской зарплатой, реально гигантской. Кто-то даже сказал, что он там больше большинства пилотов получает. Но вы не путайте его команду «Юнайтед», которую постоянно видите в WEC, LMP2 и LMS. Он по-прежнему совладелец «Андретти Юнайтед» в австралийских суперкарах. Он везде. Через «Макларен» заходит в Формулу-Е, строит гиперкары. Но тем не менее в Ф-1 всё целиком принадлежит арабам. На самом деле у них мог играть гимн не английский, а Бахрейна.

Так что здесь не потому, что один австралиец, а другой из Англии. Здесь просто люди считают, что Ландо с ними давно, он их воспитанник. А Оскара они купили. И как тут выяснилось во время судебного процесса с [Алексом] Палоу — это был человек Зайдля», — сказал Попов в трансляции на своём YouTube-канале.