Пьер Ваше ответил, будет ли «Ред Булл» ещё обновлять болид в сезоне-2025

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что австрийский коллектив продолжит обновлять болид RB21, участвующий в сезоне-2025, для борьбы за лучшее место в Кубке конструкторов.

«У нас ещё есть планы по обновлению машины. Не на следующем Гран-при, может быть, чуть позже. Очевидно, что борьба в Кубке конструкторов для нас ещё не закончилась. Это очень важно. Философия этой команды такова, что в каждой гонке, в которой мы участвуем, мы никогда ничего не упускаем», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.

После 18 этапов «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов — 290 очков. У «Феррари», идущей третьей, — 300. У «Мерседеса», находящегося на второй строчке, — 325.

