Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-Стиг из Top Gear: «Макларен» ни за что не провёл бы размен позициями в Сингапуре

Экс-Стиг из Top Gear: «Макларен» ни за что не провёл бы размен позициями в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Перри Маккарти, известный по роли Стига в автомобильном шоу Top Gear, прокомментировал борьбу пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1.

«Реальные ожидания Оскара касательно каких-либо мер в этой ситуации, думаю, были довольно низкими. Хотя это не мешает пытаться получить преимущество.

В кокпите было довольно напряжённо, и, если бы у него было время подумать об этом реалистично, он бы понял, что «Макларен» ни за что не пойдёт на размен позициями. ФИА, а затем и команда сочли ситуацию абсолютно честной.

Можете себе представить такую манипуляцию в Сингапуре, где так сложно обгонять? Формула-1 и «Макларен» выглядели бы глупо», — приводит слова Маккарти издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Людей не обманешь». Алексей Попов — о фаворитизме в сторону Норриса в «Макларене»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android