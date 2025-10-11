Экс-Стиг из Top Gear: «Макларен» ни за что не провёл бы размен позициями в Сингапуре

Британский гонщик Перри Маккарти, известный по роли Стига в автомобильном шоу Top Gear, прокомментировал борьбу пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1.

«Реальные ожидания Оскара касательно каких-либо мер в этой ситуации, думаю, были довольно низкими. Хотя это не мешает пытаться получить преимущество.

В кокпите было довольно напряжённо, и, если бы у него было время подумать об этом реалистично, он бы понял, что «Макларен» ни за что не пойдёт на размен позициями. ФИА, а затем и команда сочли ситуацию абсолютно честной.

Можете себе представить такую манипуляцию в Сингапуре, где так сложно обгонять? Формула-1 и «Макларен» выглядели бы глупо», — приводит слова Маккарти издание Racingnews365.