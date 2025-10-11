Скидки
Попов рассказал о дружбе Уэббера и Зайдля из-за влияния Андреаса на подписание Пиастри

Популярный российский комментатор Алексей Попов рассказал о дружбе бывшего гонщика Формулы-1 Марка Уэббера и бывшего руководителя «Макларена» Андреаса Зайдля из-за информации Зака Брауна о том, что именно Зайдль подписал Оскара Пиастри в британский коллектив.

Марк Уэббер является менеджером Оскара Пиастри.

«И я даже больше скажу. Последний раз, когда мы были в Монако, я даже помню, как мы шли в Фонвьее в один из вечеров то ли четверга, то ли пятницы, и в одном из ресторанов за столиком сидели [Марк] Уэббер и [Андреас] Зайдль. А Уэббер и Зайдль — большие друзья, потому что Марк выступал на «Порше», заканчивал карьеру в гиперкарах, когда Зайдль руководил [«Порше»].

Поэтому Марк, будучи менеджером Пиастри, протолкнул из «Альпин» и [с Зайдлем] подписали его в «Макларен», а сам Зак [Браун] и говорит в суде, что хотел [Алекса] Палоу, а он его предал», — сказал Попов в трансляции на своём YouTube-канале.

«Людей не обманешь». Алексей Попов — о фаворитизме в сторону Норриса в «Макларене»
