«Так делаем всегда». Ваше — о том, повлияет ли работа над нынешним болидом на сезон-2026

Технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Пьер Ваше ответил, повлияет ли работа над нынешним болидом RB21 на разработку машины сезона-2026.

«В начале года мы были вынуждены пойти на компромисс. Но так у нас всегда — мы немного опаздываем с разработкой, немного позже завершаем производство следующего болида. Это особенность нашей системы, и в этом году мы извлекли из этого пользу. Мы, возможно, немного отличаемся от других своим подходом, но у нас внутри команды очень хорошие производственные возможности. Это то, в чём мы сильны.

Наша работа над RB21 не повлияет на развитие машины следующего года. Чтобы было понятно, то, что у нас есть сейчас и будет установлено на болид позже, разрабатывается задолго до этого. Эта работа началась не вчера», — приводит слова Ваше издание Racingnews365.