Сайнс: «Уильямс» способен конкурировать с «Феррари», «Мерседесом» и «Ред Булл»

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от перехода на новый регламент в 2026 году.

«В Формуле-1 отыгрыш четырёх позиций за сезон означает, что вы всё делаете правильно. Начать выигрывать гонки тяжело, но я считаю, что мы можем стать командой, способной конкурировать с «Феррари», «Мерседесом», «Ред Булл» и другими.

Я очень рад быть частью «Уильямса». И я верю в двигатель «Мерседеса». Это одна из главных причин, почему я выбрал эту команду. Всё, что я слышал об этой силовой установке, было положительным, так оно и есть», — приводит слова Сайнса издание FormulaPassion.

