Албон — об «Уильямсе»: вы видите результат многих изменений, внесённых пару лет назад

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон высказался о прогрессе команды «Уильямс».

«Честно говоря, я подписал контракт с «Уильямсом», и в команде уже был набор хороших качеств, но не всегда было так очевидно, что наш коллектив в конечном итоге окажется в том положении, в котором мы находимся сейчас. Но теперь все видят этот путь, о котором мы постоянно говорим. Самый большой скачок произошёл за последние пару лет, когда изменились многие важные основополагающие элементы команды.

Мне это интересно, потому что переход с 2023 на 2024 год люди, должно быть, восприняли как шаг назад с точки зрения производительности, но на самом деле ключевые части коллектива изменились больше всего как раз в этот момент. Это был один из самых важных шагов за все годы, что я провёл в команде. То, что вы видите в этом году, является результатом многих изменений, которые мы внесли пару лет назад. Я счастлив там, где я есть», — приводит слова Албона издание Racingnews365.