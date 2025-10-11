«Ландо должен благодарить меня». Штайнер — о повреждённом болиде Норриса в Сингапуре

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас». а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о выступлении Ландо Норриса («Макларен») на Гран-при Сингапура — 2025 с повреждённой торцевой пластиной переднего крыла, которую он сломал об своего напарника Оскара Пиастри на старте гонки.

«Вы можете нормально разговаривать со всеми, пытаться что-то объяснить. Фрейташ сказал, что ему всё равно. «Я гоночный директор, я делаю то, что считаю правильным». Так что Ландо должен быть благодарен мне! Его бы заставили заехать в боксы и поменять переднее антикрыло.

Конечно, я думаю, что сейчас они поступают правильно, но в то время, когда у нас случилась такая проблема и нам вывесили флаг, то это очень разозлило меня. Та ситуация с Фернандо [Алонсо в 2022-м] была как соль на рану», — приводит слова Штайнера издание GPblog.