«Ландо должен благодарить меня». Штайнер — о повреждённом болиде Норриса в Сингапуре

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас». а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о выступлении Ландо Норриса («Макларен») на Гран-при Сингапура — 2025 с повреждённой торцевой пластиной переднего крыла, которую он сломал об своего напарника Оскара Пиастри на старте гонки.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Вы можете нормально разговаривать со всеми, пытаться что-то объяснить. Фрейташ сказал, что ему всё равно. «Я гоночный директор, я делаю то, что считаю правильным». Так что Ландо должен быть благодарен мне! Его бы заставили заехать в боксы и поменять переднее антикрыло.

Конечно, я думаю, что сейчас они поступают правильно, но в то время, когда у нас случилась такая проблема и нам вывесили флаг, то это очень разозлило меня. Та ситуация с Фернандо [Алонсо в 2022-м] была как соль на рану», — приводит слова Штайнера издание GPblog.

«Людей не обманешь». Алексей Попов — о фаворитизме в сторону Норриса в «Макларене»
